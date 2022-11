Listeria | controlli Nas in tutta Italia | sequestri di cibo e chiusure

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Sequestrate 14 tonnellate di cibi e chiuse 23 aziende. Il comando Carabinieri per la Tutela della Salute, di concerto con il ministero della Salute, a seguito dei recenti episodi di intossicazione daconnessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura (es. würstel), ha realizzato una campagna disu tutto il territorio nazionale, finalizzato a verificare la corretta gestione in materia di sicurezza ed igiene delle imprese produttive di alimenti di origine animale. Sono state ispezionate 1.095 aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla contaminazione da batterio(würstel, insaccati con stagionatura breve e prodotti similari), di prodotti caseari a limitata maturazione, nonché di gastronomia con farcitura fresca (tramezzini, panini, ecc.), ...

Quattordici tonnellate di alimenti sotto sequestro e 23 aziende chiuse. È l'esito deieffettuati in tutta Italia dai Nas, a seguito dei recenti episodi di intossicazione daconnessi con il consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura. fsc/gtr SponsorE' l'esito della campagna diin tutta Itali a del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e del Ministero della Salute , a seguito dei casi di intossicazione daconnessi con ...Quattordici tonnellate di alimenti sotto sequestro e 23 aziende chiuse. È questo l’esito dei controlli effettuati in tutta Italia dai ...I controlli a tappeto dopo i casi di intossicazione legati a wurstel e tramezzini: ispezionate oltre 1000 aziende, il 30% non era in regola, 541 le violazioni contestate ...