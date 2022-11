Elezioni Israele | Netanyahu trionfa | governerà con l' estrema destra

Un totale di 65 seggi (su 120 alla Knesset, il Parlamento) che assicura agilmente un governo stabile adopo cinquein poco più di tre anni. Il fronte opposto guidato da Lapid (...Saremo come sempre con e pernella sua lotta contro ogni forma di delegittimazione e a difesa della sicurezza dei suoi confini e cittadini, con l'impegno a sostenere il proficuo contributo ...Con il conteggio delle schede quasi ultimato, le elezioni anticipate in Israele di martedì segnano il ritorno alla guida del governo dell’ex primo ministro Benjamin Netanyahu e del suo partito – Likud ...Benyamin Netanyahu ostenta prudenza, ma non così tanto da non ammettere di «essere vicino ad una grande vittoria». Se i 65 seggi - a quasi il 90% del voto scrutinato - di ...