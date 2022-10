Supercoppa | la finale è Civitanova - Perugia

La Sir arriva anche a +3 poi Kaziyski e Michieletto ricuciono per il punto a punto. E' Giannelli a muro a decidere il set chiuso da Semeniuk. La furia di Trento apre il quarto parziale, ...Un Halloween amaro per Francesco Totti , che all' Orange Football club , sotto gli occhi di Cristian , figlio maggiore, e Noemi , è uscito sconfitto per 2 - 0 nelladidella Lega calcio a 8 contro la Roma , il suo passato. L'attesa è tutta per lui e il primo squillo arriva subito, direttamente da calcio inizio. Il numero 10 ha cercato di ...La Sir Safety Susa Perugia batte 3-2 l'Itas Trentino Trento e raggiunge Civitanova nella finale della Del Monte Supercoppa 2022 di volley maschile.SUPERCOPPA ITALIANA - Civitanova supera 3-0 Modena e vola in finale: decisivi Nikolov (14 punti), Gabi (15) e gli errori dei canarini. Lagumdzija chiude con 20.