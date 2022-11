Reddito di cittadinanza | revoca senza questi dati | ecco a cosa stare attenti

Leggi su chenews

(Di martedì 1 novembre 2022) Ildiè al centro di tantissime discussioni. Al momento, la misura è ancora attiva e salda. Ma la mancanza di comunicazioni potrebbe portare allaquali sono ida non dimenticare. La comunicazione tra cittadino e amministrazione è fondamentale. Per avere accesso alle misure, iforniti non solo devono essere veritieri ma anche aggiornati, quando lo si richiede. In caso non ci fossero nuove comunicazioni, allora l’ente di riferimento sarebbe costretto a prendere decisione severe. Come nel caso delladeldi. Fonte foto: Adobe StockIldiè, oggi, al centro di tantissime discussioni. Il nuovo ...