Miriam | investita e uccisa a 22 anni da un’auto guidata da un ubriaco Stava tornava a casa dopo una lite col fidanzato

Leggi su tpi

(Di martedì 1 novembre 2022)Ciobanu, ragazza di appena 22, è morta mentretornando aa piediaver avuto unacol. Erano le 4 del mattino della scorsa notte quando la studentessa di Paderno di Pieve del Grappa, in provincia di Treviso, è stata travolta elungo la SP20 in via Vittorio Veneto da un’Audi A3 alla cui guida c’era un 23enne, risultato positivo a alcol e droga. La notizia dell’incidente ha sconvolto tutto il Paese del Trevigiano. “Non ci sono parole. Abbraccio la famiglia nel dolore per questa perdita drammatica. Sono vicina anche al dramma che stanno vivendo il ragazzo e la famiglia”, è stato il commento del sindaco Annalisa Rampin, che ha espresso lo sgomento dell’intera comunità locale. A quanto ricostruito finora, ...