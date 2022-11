La trattativa di Elon Musk con Stephen King sulla spunta blu di Twitter | «20 dollari è troppo? Facciamo 8»

Leggi su open.online

(Di martedì 1 novembre 2022) Quando– che ha appena acquistatodiventandone amministratore unico – ha risposto alla lamentela disulle spunte blu a pagamento, ha involontariamente anche confermato le indiscrezioni di The Verge sul nuovo piano di abbonamenti che il patron di Tesla starebbe progettando per il social dell’uccellino blu.vorrebbe ampliare i servizi offerti dablue, che ora costa 5al mese e offre a chi si iscrive alcune funzionalità in più. Il nuovo programma premium dovrebbe costare il quadruplo e consentire a chi ha lablu di utente verificato di mantenerla. Ma il maestro dell’horror ha chiaramente fatto intendere che non ha nessuna intenzione di pagare per questo servizio. «Venti ...