La beffa di Putin a Biden | gli afghani mollati a Kabul ora combattono per lui

(Di martedì 1 novembre 2022) Il doppio smacco di Vladimira Joe: nella guerra in Ucrainasoldatiaddestrati dagli Stati Uniti e ora finiti in disgrazia nel Paese tornato nelle mani dei talebani. Così il Cremlini ha gioco facile ad arruolarli al fianco delle forze armate russe con un salario di 1.500 dollari al mese. Sono i soldati che hanno difeso l'stan fino alla precipitosa ritirata degli americani che li ha abbandonati a loro stessi. Qualcuno si è unito alla resistenza, altri si sono nascosti, altri ancora sono fuggiti all'estero dopo il 15 agosto 2021. Solo un numero ridotto è stato evacuato dagli americani. Soldati che sono diventati una risorsa perper "saldare la sconfitta dell'Unione sovietica instan nel 1989 a quella americana del 2021 ...

ilmessaggero.it

Si è impegnata in politica partecipando alle proteste contronel 2011 - 2012, reinventandosi come giornalista televisiva e attivista. PERSONAGGIO DIVISIVO Molti esponenti dell'opposizione russa ...... l'uomo forte della Cirenaica protetto da Vladimirin persona. In tempi di questue per ... L'ultimaè di pochi giorni fa. Nelle stesse ore in cui da Roma assicuravano la controparte libica ... Putin, la figlioccia “Paris Hilton russa” beffa la polizia e fugge da Mosca: «E' un'agente straniera» È fuggita dalla Russia ed è arrivata nella vicina Lituania Ksenia Sobchak, la figlia del mentore politico di Vladimir Putin. Lo ha reso noto una fonte delle guardie di ...Questi velivoli senza pilota hanno preso il posto dei costosissimi missili intercontinentali che ormai scarseggiano negli arsenali di Putin. Stando a quanto dichiarato ... Ma oltre al danno la beffa.