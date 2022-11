Kvara | 8 gol e 8 assist in 75 giorni Più veloce di Higuain | CR7 e Ibra

(Di martedì 1 novembre 2022) Il Corriere dello Sport tesse l’elogio di, l’attaccante georgiano del Napoli che sta stupendo il mondo intero e che fa faville sia in Georgia che in Italia. Oggi toccherà ancora una volta a lui contro il Liverpool di Klopp, in Champions League. “è una delle stelle nuove più luminose d’Italia e della Champions ed è ormai dichiaratamente l’eroe di due mondi: napoletano e georgiano. Un giovane mito, un aspirante leggenda che dopo aver collezionato applausi di ammirazione e stupore autentici al Maradona, a San Siro, all’Olimpico, ad Ibrox e alla Cruijff Arena oggi si esibirà in un tempio in cui tutti quelli che hanno fatto calcio, e che hanno avuto la fortuna di esserci passati, ti augurano di respirare almeno una volta nella vita”. I numeri disono da urlo. In 75, tra Serie A e Champions, ha messo insieme 8 gol e 8 ...

Sky Sport

Sento ogni, ogni vittoria, come se li vivessi in prima persona. Questo Napoli è il mio Napoli. ... Ho scambiato anche messaggi con, che ancora non conosco". APPROFONDIMENTI Koulibaly: il ...I numeri che dicono che la Juve ha una difesa migliore del Napoli perché ha subito duein meno ... Politano,e Raspadori fanno su e giù per il campo per dare una mano ai compagni. E poi c'è ... Gol e assist dei giocatori nati dal 2000: Kvaratskhelia terzo in Europa Il georgiano vuole consacrarsi a Liverpool: 8 gol e altrettanti assist in tra A e Champions in 75 giorni, più veloce di Higuain, CR7 e Ibra ...Sento ogni gol, ogni vittoria, come se li vivessi in prima persona ... Ho scambiato anche messaggi con Kvara, che ancora non conosco". "Non credo che siano migliorati. In allenamento li ho sempre ...