Julia Roberts rivela | “Martin Luther King pagò conto ospedale quando nacqui”

(Di martedì 1 novembre 2022) “I miei genitori avevano una scuola di teatro ad Atlanta chiamata Actors and Writers’ Workshop”. Un giorno la moglie di, “Coretta, chiamò mia madre e le chiese se i suoi figli potessero entrarvi perché avevano difficoltà a trovare un posto che li accettasse”. Lei disse subito di sì e così iniziò così l’amicizia tra i coniugie Walter e Betty Lou. A raccontare questo aneddoto è proprioche, in un’intervista alla Cnn, hato il rapporto che legava la sua famiglia a quella di, in un’epoca in cui negli Stati Uniti le leggi razziali e la segregazione dei neri erano ancora la dura realtà, tanto che i loro figli non potevano frequentare le ...

Ph: Neon Tommy/Wikimedia Il 28 ottobre l'attrice di Pretty Woman ha compiuto 55 anni. In quell'occasione la CNN ha raccolto un ricordo disu Martin Luther King , il più grande attivista per i diritti degli afroamericani che la storia del mondo ricordi. L'attrice ha spiegato che quando venne al mondo, il pastore protestante ...Di fronte alle difficoltà economiche dei genitori della star di Hollywood, il leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani fu protagonista di un gesto di grande ...Può sembrare una follia, all'inizio, ma è vero. Il reverendo Martin Luther King, Jr. e Coretta Scott King hanno contribuito a pagare il conto dell'ospedale per la nascita di Julia Roberts. In realtà n ...Julia Roberts e il rapporto inedito con Martin Luther King. L'attrice star di Hollywood ha rivelato che fu proprio il leader del movimento civile per i diritti degli afroamericani a pagare ...