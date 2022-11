Il solito Cruciani | “Volevate cacciare Mario Rui a calci e impiccarlo al Vomero!”

(Di martedì 1 novembre 2022) Ieri sera in diretta su Italia 1 durante Pressing c’è stato un battibecco tra Raffaele Auriemma e Giuseppe, decisamente critico in diverse occasioni nei confronti dei napoletani. L’opinionista ha accusato l’ambiente Napoli per il comportamento nei confronti diRui, di seguito le sue parole: “Rui a maggio lo volevano prendere a pedate nel cu**. Perché ilo è così, lo volevanoa furor di popolo. Grazie, adesso che sei primo va bene, ma a maggio volevial Vomero”.Rui Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)La replica di Auriemma ovviamente non si è fatta attendere, di seguito la sua risposta: “Torni sempre indietro, come se io pescassi tue vecchie dichiarazioni di quando volevi sparare non ricordo ...

