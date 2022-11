Grave incidente stradale | vittima una studentessa di 22 anni | è morta sul colpo

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 novembre 2022) Tragedia nella notte di Halloween, una ragazza di 22è rimasta uccisa in una Pieve del Grappa stamani intorno alle 4.30. Ancora da capire le cause. A quanto si apprende la ragazza stava camminando sul ciglio della strada mentre procedeva in direzione di Fonte quando è stata falciata da un’auto, un’Audi, guidata da un 23enne. Probabilmente l’oscurità, la nebbia e probabilmente anche la velocità, non gli hanno consentito di frenare in tempo. L’impatto è stato violentissimo e per lanon c’è stato scampo. La donna è stata sbalzata a diversi metri ed èsul. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre ai mezzi di soccorso del 118. Il 23enne alla guida è stato ricoverato in ospedale in stato di choc. Nelle ore scorse un altro terribile...