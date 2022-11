Furia di Biden contro i giganti del petrolio | “Guadagni scandalosi | speculano con la guerra” E propone una tassa sugli extraprofitti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Da una parte i consumatori che faticano ad arrivare a fine mese a causa dell’inflazione che non lascia tregua e il prezzo della benzina alle stelle. Dall’altra i conti record di Big Oil, cioè le sette supermajor del. Così il presidente degli Stati Uniti Joesi è scagliatoenergetici: “I loro profitti sono” ha denunciato, senza nascondere la sua rabbia. Complice lain Ucraina, è sotto gli occhi di tutti come i colossi dell’energia continuano a macinare utili. British Petroleum ha chiuso il terzo trimestre con profitti per 8,5 miliardi di dollari, sopra le attese degli analisti. Chevron ne ha realizzati 11,2, mentre Exxon ha registrato un utile record di quasi 20 miliardi di dollari. Complessivamente le cinque maggiori aziende petroliere ...