Chignon alto e cat eyes | 60 anni da Eva Kant

(Di martedì 1 novembre 2022) 60e non dimostrarli. È proprio il caso di dirlo per Eva. La ladra più famosa dei fumetti e una delle più affascinati del cinema ha spento 60 candeline. Il 1° novembre del 1962 usciva il primo numero di Diabolik conquistando il pubblico con le storie sull’abile ladro. Che aveva al suo fianco l’affascinate e sexy Eva. Diventata nel tempo un mito anche in fatto di bellezza. Non a caso i capelli biondi con tanto di, i catneri e il rossetto sono rimasti un evergreen nel mondo beauty. Impossibile non pensare a lei di fronte a certi make up e hair look. Del resto, col tempo la ladra è stata portata dal fumetto al cinema. Miriam Leone l’ha interpretata in Diabolik, il film del 2021 diretto dai Mainetti Bros. Portando sulla scena tutta la carica sensuale e i ...

Cosmopolitan

Pettinatura veloce per sentirsi sempre perfette in ogni occasione Loclassico, sia basso chepuò essere un buon compromesso per distogliere l'attenzione dai capelli bianchi. Chi ama gli ...Un'acconciatura che può aiutare molto a ringiovanire, soprattutto a una certa età, è lo. Non quello, ma giusto nel mezzo, in modo che non tira troppo ne crea un volume eccessivo. ... Come fare lo chignon su capelli corti: nuovi trucchi e tutorial (Adnkronos) - In Transatlantico, a Montecitorio, per ascoltare la replica di Giorgia Meloni e votare la fiducia al nuovo governo di centrodestra, spunta anche la deputata di Forza Italia, Marta Fascin ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-5dc933d-2dcc-6523-4c06-c0132320f49 ...