Ascolti TV | Lunedì 31 ottobre 2022 GF Vip vince con 2 | 39 mln 20 3% vs Sopravvissuti 2 | 45 mln 15 2% | Step chiude bene 11 8% L’Eredità riparte dal 26 1%

(Di martedì 1 novembre 2022) Stasera Tutto è Possibile Nella serata di ieri,31, su Rai1ha conquistato 2.453.000 spettatori pari al 15.2% di share (primo episodio a .000 e il %, secondo episodio a .000 e il %). Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.395.000 spettatori con uno share del 20.3% (Night a .000 e il %). Su Rai2 l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile arriva a 1.655.000 spettatori pari all’11.8%. Su Italia1 Killer Elite ha raccolto 937.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Ritorno al crimine è seguito da 658.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 881.000 spettatori (6.6%). Su La7 la 18° stagione di Grey’s Anatomy parte da 290.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Gomorra – La Serie in replica segna 331.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big ...