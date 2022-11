Arriva il farmaco che allunga la vita? Uno studio apre uno spiraglio

Leggi su chenews

(Di martedì 1 novembre 2022) La scienza continua a raccogliere importanti risultati. In questo caso, unpotrebbe permettere dire la. Andiamo a vedere cosa ha rilevato locondotto in Cina. L’universo scientifico è sempre in attività per permettere nuove soluzioni alle persone. In questo caso, unoha portato alla luce unche darebbe un’estensione alla propria. Questo, prima di svelare i dettagli, ha avuto effetti positivi solo su topi e vermi. Fonte foto: Adobe StockQuando si parla di farmaci dobbiamo fare sempre attenzione. Di certo, però, molte persone sognano di avere unalunga e di godere di ottima salute. Glisi cinesi hanno lavorato ad unche metterebbe in ...