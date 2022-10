Ucraina | Comitato olimpico | Bubka non si ricandiderà a presidente

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sergeyha annunciato che non sidelNazionale dell’. La leggenda del salto con l’asta ricopriva tale carica dal 2005 ma d’ora in poi si dedicherà solamente alInternazionale, di cui è membro ed alla World Athletics, di cui è vicevicario. Chi sarà dunque il suo sostituto? Verrà deciso in occasione dell’assemblea generale del 17 novembre ed i candidati sono due. Si tratta dell’attuale ministro della Gioventu’ e dello Sport, Vadym Gutzeit, e di Zhan Vensanovych Beleniuk, campionea Tokyo 2020, e pluri campione del mondo e d’Europa nella lotta-greco romana. SportFace.