Tra evasione e speculazione | l’Italia e l’Europa in una tenaglia Ue | fisco da riformare Ma la vera urgenza è tornare a produrre

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Oltre ai drammi causati dai vari conflitti in corso su tutto il pianeta, nell’ultimo triennio altri scombussolamenti più che consistenti si sono evidenziati con prepotenza, ampliando a dismisura diversi e altrettanto gravi problemi già presenti sul campo prima che esplodesse la pandemia. Si tratta dell’fiscale e, altrettanto vetusta, dellafinanziaria. Il primo dei due fenomeni si lega a doppio filo con il secondo, anche perché chi mette in atto i suoi propositi criminosi, fa uso dell’una in funzione dell’altra, essendo ben interscambiabili nei ruoli. Una premessa, ripetuta fino alla noia e non pertanto inopportuna, è che il problema della limitazione dell’uso del contante troverebbe la giustificazione, seppure non proprio diretta, nella lotta all’fiscale. É noto che quella forma di finanziamento dello ...