“Studiate | parlate da un edificio fas***ta” | Sgarbi distrugge gli antifà della Sapienza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott – “Ma state zitti econ alle spalle unfascista progettato da Marcello Piacentini”. Così Vittorioha fulminato un gruppetto di studentide La, intervenuto ieri sera a Non è l’Arena, su La7. Il critico d’arte ha di fatto messo a tacere chi ha tentato di impedire, proprio a La, un convegno organizzato da Azione Universitaria. “Fuori i fascisti”, ma poi piangono Il modus operandi dei prodiè stato lo stesso di sempre: con urla sguaiate e striscione “fuori i fascisti dall’università”, hanno provato a bloccare un’iniziativa culturale soltanto perché a loro invisa. Dopodiché hanno iniziato a piangere perché la polizia ha impedito loro l’accesso all’aula in cui stava per tenersi il ...