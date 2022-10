Roma | 25enne ucciso a coltellato | fermato uno degli assassini

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sono state indagini lampo, quelle svolte dalla Polizia per trovare l’autore dell’omicidio di Filippo Felici, ila coltellate e trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso in via Publio Rutilio Rufo. Sono bastati 5 giorni di attività investigative per trovare il presunto omicida che sono arrivate a una conclusione con il fermo di un 24enne. Quest’ultimo è anche comparso davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida del fermo, ma ha scelto di restare in silenzio. L’aggressore e la vittima avevano discusso giorni prima Davanti al giudice, però, nel ricostruire quanto è successo in quella maledetta sera, sono emersi dettagli raccapriccianti di una storia finita in tragedia. Tra l’aggressore e Filippo sembrerebbe esserci stata una lite qualche giorno prima e il 24enne sembrerebbe, secondo le risultanze ...

