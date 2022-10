Negozi | supermercati e centri commerciali aperti o chiusi lunedì 1 novembre 2022? Orari e info utili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 ottobre 2022) In molti si chiederanno se in occasione della festa di Ognissanti ci sarannoe soprattutto quali saranno quelli che tireranno su le saracinesche in attesa dell’arrivo dei clienti. Quest’anno il 1cade di martedì, un fine settimana lungo 4 giorni per i più fortunati che hanno scelto di approfittare per trascorrere qualche giorno lontano dalla routine quotidiana. Ma per quanti sono costretti a casa per motivi di lavoro o altro risulta fondamentale sapere se potranno contare su, magari per spese dell’ultimo momento in occasione della giornata di festa. Andiamo a vedere….a Roma Inella giornata di martedì 1...