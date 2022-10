SPORTFACE.IT

La vittoria gli consentirà di giocare la finalissima di, in programma il 5 novembre contro ilUnion che si è invece imposto in finale di Eastern Conference vincendo 3 - 1 contro New ......10 TURCHIA SUPER LIG Basaksehir - Giresunspor 18:00 Sivasspor - Antalyaspor 18:00 UCRAINA PREMIER LEAGUE Kolos Kovalivka - Veres - Rivne 12:00 USA- PLAY OFFUnion - New York City 01:... Mls, il Philadelphia Union in finale: sfiderà il Los Angeles di Chiellini Los Angeles FC and Philadelphia Union have reached the Major League Soccer cup final for the first time. Union beat defending champions ...LAFC and Philadelphia have both completed the long journey and made it to their first MLS Cup Final. The Banc of California stadium will be swaying and dancing once again as the two teams battle it ...