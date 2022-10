Medici no vax | “Non è uno Stato morale” | Crisanti getta la maschera sul regime Covid

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Lucia Annunziata, nel corso del suo programma di approfondimento politico in onda la domenica pomeriggio su Rai3, ha duramente redarguito il governo Meloni, reo di introdurre, a suo parere, un condono surrettizio che “premierebbe” i cittadini multati per non essersi piegati all’obbligo vaccinale. “Esiste o non esiste il diritto di chi ha fatto il buon cittadino?”, si chiede questa ennesima indignata speciale del giornalismo di sinistra. A questo delirante quesito, teso ad esaltare l’abominio di una coercizione senza precedenti nella nostra storia repubblicana, ha dato una risposta da vero talebano sanitario Andrea, il virostar del terrore eletto nelle liste del Partito democratico. “È una decisione politica – attacca il virologo che all’inizio della pandemia consigliava di indossare guanti e mascherine anche in casa – contro coloro i quali si sono vaccinati. ...

