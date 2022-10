Le ondate di calore stanno rendendo invivibile parti della Terra

Leggi su panorama

(Di lunedì 31 ottobre 2022) L’Ottobre appena trascorso in Italia e in altri Paesi europei passerà alla storia come il più caldo in assoluto da quando si raccolgono dati meteorologici. Questo caldo di Ottobre segue un mese di Giugno e di Luglio 2022 al sesto posto nella classifica dei mesi più caldi sul pianetadal 1880, cioè da quando vengono effettuate misure su eventi meteorologici globali. Lo stesso anno 2022 sarà il sesto e forse il quinto più caldo dalla medesima data del 1880. Sebbene non si possano trarre conclusioni da fenomeni meteorologici locali, è chiaro che questo Ottobre è parte di un andamento complessivo che vededisempre più frequenti e prolungate colpire diverse regioni del pianeta. Uno scenario ampiamente previsto da diversi modelli dei climatologi che non ha spiegazione migliore che quella dell’aumento ...