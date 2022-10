Lazio | la rivelazione di Immobile | i tifosi biancocelesti sognano

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sei giorni al derby di Roma e l’ambiente di Roma è già calda. Ormai nota l‘assenza di Milinkovic-Savic per squalifica, ma adesso i fari sono puntati su Ciro. Questa mattina il centravanti biancoceleste si è presentato nella clinica Paideia per effettuare i controlli strumentali e ha dichiarato: “Sto bene. Recupero per il derby? Speriamo di farcela”.Infortunio Il capitano dellaaveva rimediato una lesione di secondo grado ma potrebbe recuperare prima del previsto.freme per scendere in campo nell’attesissimo derby contro la Roma. L’attaccante biancoceleste sta facendo di tutto per tornare in campo già domenica nella sfida cruciale contro i concittadini.si è sottoposto ad un nuovo controllo per controllare i progressi ...