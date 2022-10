La fuga degli operai cinesi | scavalcano in massa le recinzioni di una fabbrica per paura di un nuovo lockdown

ilgazzettino.it

In Cina gli operai della Foxconn, la più grande fabbrica di assemblaggio al mondo di Iphone hanno sfondato un blocco e si sono precipitati fuori dalla struttura, scavalcando le recinzioni dello ...Comunque lo si rigiri, l'episodio è un autogol per un imprenditore che - temendo unainserzionisti pubblicitari spaventati dalla possibilità che senza più moderatori e filtri dei contenuti ... Terapia intensiva e pronto soccorso a rischio: troppi medici in fuga In Cina gli operai della Foxconn, la più grande fabbrica di assemblaggio al mondo di Iphone hanno sfondato un blocco e si sono precipitati ...Il fondatore di Tesla rilancia un sito noto per diffondere teorie cospirazioniste. Ora gli inserzionisti temono che il social si riempia di insulti e falsità. E Lebron James accusa: «Qui si sparge odi ...