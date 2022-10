Joss Whedon | per il regista di Alien | La clonazione | è bravo a scrivere film per idioti

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Jean-Pierre Jeunet ha criticato duramente il, parlando del lavoro del collega e dei suoi più grandi successi. Nel corso di una recente chiacchierata con The Independent, Jean-Pierre Jeunet, ildi: La, ha espresso parole molto dure nei confronti di. L'astio fra i due è rintracciabile partendo dalla collaborazione nella gestazione di, con il creatore di Buffy che per anni ha pubblicamente demolito ilsalvandone solamente la sceneggiatura, scritta da lui. Dal suo punto di vista l'incompetenza di Jeunet avrebbe influito su tutte le pessime scelte alla base della pellicola, rintracciando in lui il problema più grande. Le parole deldi ...

