Jonas Hainz è morto scalando il Monte Magro

Leggi su agi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - È, l'alpinista 25enne diventato celebre appena un mese fa per aver risalito in 'free solo', ovvero in solitaria e senza l'uso della corda, la difficile via 'Moulin Rouge' sulla Croda Rossa Il giovane altoatesino, originario della Val Pusteria, è stato trovatosulle montagne vicino a casa. L'incidente risalirebbe al pomeriggio di sabato, quando non è rientrato dopo un'escursione sul Magerstein (), vetta di 3.273 metri che si trova nella Valle di Anterselva. Il corpo senza vita è stato individuato a circa 2.400 metri lungo una via considerata impegnativa e recuperato dall'elisoccorso 'Pelikan 2' e dagli uomini del soccorso alpino di Anterselva.aveva affrontato a fine settembre la difficile via 'Moulin Rouge' sulla ...