Agenzia ANSA

Mille persone saranno processate nella sola Teheran per avere preso parte alle proteste in, che hanno coinvolto oltre 100 città in tutto il Paese, in corso da oltre un mese. Lo hanno annunciato funzionari della Magistratura iraniana, come riporta Irna, facendo sapere che andranno a ...Tra le vittime ci sono anche 19 stranieri da, Uzbekistan, Cina e Norvegia. L'incidente è stato ... #iol_player_container.vjs - top - parent - mobile { width: 100%;position: fixed;z - index:;... Iran, 1000 a processo per le proteste nella sola Teheran - Asia Mille persone saranno processate nella sola Teheran per avere preso parte alle proteste in Iran, che hanno coinvolto oltre 100 città in tutto il Paese, in corso da oltre un mese. (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...