Falso Made in Italy | frode da 20 mln scoperta dalla Gdf

La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre 600 mila calzature che riportavano falsamente l'etichettatura 'Made in Italy' in quanto sarebbero in realtà interamente confezionate e importate dall'estero. Un imprenditore italiano è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di frode in commercio. Una gigantesca frode da 20 milioni di euro, i finanzieri di Torino hanno scoperto 700mila scarpe spacciate come "Made in Italy", di una nota azienda italiana, che stavano per essere messe in vendita fino a 200 euro per paio, ma la manifattura era cinese, rumena ed albanese.