E-commerce | Confesercenti | “Bene web green tax ma rischio boomerang”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il governo ha intenzione di imporre una ‘webtax’ sulle micro consegne collegate all’e-nella prossima legge di bilancio e il mondo del commercio accoglie con favore l’idea a patto che non si trasformi in un ‘'”. E’ quanto sostiene Nico Gronchi, vicepresidente vicario die presidente di Assoterziario, interpellato dall’Adnkronos. “Questo governo affronta un tema molto vero e concreto, vuole intervenire sui veicoli inquinanti e sull’impatto che hanno le consegne dei piccoli trasporti nelle città, porta a porta, che in alcune ore del giorno sono letteralmente invase da piccoli corrieri”. spiega Gronchi. “Siamo molto favorevoli in linea di principio, soprattutto se l’abbiniamo alla Digital tax. – aggiunge – Bisogna vedere però come vogliono applicarla perché potrebbe ...

