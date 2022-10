Covid | Gimbe | Sanatorie no-vax amnistia antiscientifica e diseducativa

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Milano, 31 ott. (Adnkronos Salute) - No a "no-vax" che rappresentano "un'".boccia duramente e senza mezzi termini alcuni dei provvedimenti in vista o in discussione sul fronte, misure che il nuovo Governo si appresta a varare all'insegna di una "discontinuità" nella gestione pandemica e sulle quali - in una nota diffusa a poche ore dal Consiglio dei ministri di oggi - la Fondazione esprime "valutazioni basate su evidenze scientifiche e sul buon senso". All'esame del Cdm in programma per le 13 ci sarà infatti l'anticipo a domani, primo novembre, della scadenza dell'obbligo vaccinale-19 per chi esercita la professione sanitaria e la conseguente abrogazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo. ...

mette in guardia sulla variante Cerberus. Sulle mascherine: 'Fondamentali per proteggere professionisti e operatori sanitari' La fondazioneha dedicato un particolare spazio all'..."La pandemia è ancora in corso" Nel giorno della scadenza dell'obbligo di mascherine in ospedali e Rsa la Fondazioneinvita a non abbassare la guardia. "La malattia- 19 oggi non è più quella del 2020 - 2021. Tuttavia la pandemia è ancora in corso e sia l'Oms sia l'Ecdc invitano tutti i Paesi a essere ...Gimbe boccia duramente e senza mezzi termini alcuni dei provvedimenti in vista o in discussione sul fronte Covid, misure che il nuovo Governo si appresta a varare all'insegna di una "discontinuità" ..."Il reintegro dei sanitari non vaccinati contro Covid-19 e le 'sanatorie' per i no-vax rappresentano un'amnistia anti-scientifica e diseducativa", le parole del presidente della Fondazione Gimbe Nino ...