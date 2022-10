Roma | infortunio Spinazzola | 2022 è finito

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – Laperde Leonardoperalla vigilia della sfida di campionato contro il Verona. Il laterale giallorosso si è fermato per un problema muscolare al retto femorale sinistro nell’ultimo allenamento a Trigoria e oltre a saltare l’impegno di domani contro gli scaligeri, non sarà a disposizione di José Mourinho fino alla pausa per il mondiale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Assente Spinazzola, che resterà a casa dopo l'infortunio al retto femorale sinistro Domani alle ore 18,30 la Roma affronterà l'Hellas Verona nella gara valida per la 12° di Serie A. I giallorossi sono ...