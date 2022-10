Poste Italiane | se ricevi questo sms non rispondere | è una truffa

Leggi su chenews

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tornano le emailldine, tornano i link sospetti, quelli che nascondono il tranello, la trappola, che punta dritto a svuotare il tuo già magro conto corrente. Ancora una volta, protagonista, suo malgrado, è. Naturalmente, come in passato, così come è accaduto più volte con molti istituti bancari di casa nostra, è totalmente estranea a queste vicende poco gratificanti, ma ahimè all’ordine del giorno, che prendono di mira i poveri risparmiatori. Fonte Foto Canva \ Adobe StockUn link, magari contenuto in una email, oppure in un sms: basta cliccare e il danno è fatto. Si aprono nuove schermate in cui gli ignari contribuenti sono invitati a reinserire i propri dati di accesso al sito di: il risultato può ...