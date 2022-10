Maturità classica in 4 anni | a 23 anni Rossella è medico | “Non perdo tempo Studiavo dalle 6 del mattino alle 2 di notte”

(Di domenica 30 ottobre 2022) 100 e lode allain 4, oggi, 5dopo, 110 e lode in Medicina con menzione d’onore all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, in anticipo rispetto ai normali 6. E' la storia di Carlotta Rossignoli, modella, influencer da 16 mila follower ea 23, intervistata dal Corriere della Sera. L'articolo .

la Repubblica

È influencer con 16mila follower L'avevamo lasciata cinque anni fa , sorriso smagliante, minigonna e 100 e lode allacon applauso dei commissari d'esame per l'eccezionale percorso ......prima esecuzione in Umbria del nuovo progetto di dj Ralf insieme all'Orchestra Rossini (, ... in cui sono racchiusi nuova consapevolezza e, ma anche curiosità e voglia di sperimentare: ... Gennarino Esposito a Bologna: la maturità di un classico della cucina mediterranea