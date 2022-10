Fagnani | «De Laurentiis a “Belve” voleva le domande prima | ho detto di no e non è venuto»

(Di domenica 30 ottobre 2022) Francesca, conduttrice di “”, compagna da dieci anni di Enrico Mentana, intervistata dal Corriere della Sera. Parliamo di «». Primi problemi di questa terza edizione? «Intervista registrata con Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Alla fine mi chiede di tagliare una domanda e dico no. Diventa una furia, mi viene quasi addosso e si nasconde la liberatoria dentro la camicia, scappando». Quindi come accadde per Elettra Lamborghini, anche questa intervista non la vedremo mai in onda?: «Io mi auguro che questa volta la Rai tenga il punto e la mandi in onda. Bisogna smettere di subire la prepotenza dell’ospite. Dobbiamo recuperare il senso di dignità del nostro mestiere. Tagli e altre richieste non si accettano» Le chiedono di avere le? «È ...

Corriere della Sera

Francesca, 45 anni portati molto bene, si sveglia presto la mattina, si allena quattro ... Denon è venuto per questo. Noemi Letizia invece è sparita. Tutto già organizzato, poi dopo ...Francesca, 45 anni portati molto bene, si sveglia presto la mattina, si allena quattro ... Denon è venuto per questo. Noemi Letizia invece è sparita. Tutto già organizzato, poi dopo ... Francesca Fagnani: «Mentana In casa non vuole parlare di lavoro. Santoro fu come l'università» La giornalista Francesca Fagnani: «Ho la furia dentro, faccio tante cose per scaricare l’adrenalina. Santoro Per me fu come l’università» ...