Anche McKennie ai box | problema al retto femorale | due settimane di stop

La maledizione degli infortuni sembra non avere fine alla Continassa. Si ferma, che già all'intervallo di Lecce era stato costretto ad alzare bandiera bianca. Per il centrocampista statunitense un problema al retto femorale: il 2022 con la Juve si può intendere ...Commenta per primo Non si ferma il conto degli infortunati in casa Juve. Dopo Iling Junior, costretto a stare fuori per circa 20 giorni ,Westonnon sarà a disposizione per le prossime partite. Lo statunitense infatti è stato costretto a uscire all'intervallo nel match contro il Lecce per un problema fisico. RIENTRO NEL ...Infortunio McKennie le notizie sulle condizioni dell’americano, i tempi di recupero e quante partita salta La Juventus vince a Lecce, riuscendo a ripartire dopo la durissima sconfitta col Benfica che ...Piove sul bagnato, in casa Juve. Le assenze iniziano a farsi sempre più pesanti e l'ultima non è di poco conto per i bianconeri: si ferma anche Weston McKennie. Il centrocampista americano, uscito al ...