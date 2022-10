Amici22 | Wax al centro palco | l’amore regna in casetta 

(Di domenica 30 ottobre 2022) Continua la storia d’amore tra Wax e Claudia. Un video tra i due allievi fa commuovere il pubblico Maria De Filippi chiama Wax alper mostrare un video tra il cantante e Claudia. I due talenti hanno da poco intrapreso una love story e durante un momento intimo in casetta appaiono particolarmente dolci e affiatati. Anche tra loro sembra che la chimica abbia preso il sopravvento e alla luce delle immagini mandate in onda anche Maria De Filippi appare particolarmente compiaciuta. Lorella Cuccarini, coach del giovane cantante, afferma: “Maria è colpa delle alte temperature. Sai c’è aria di primavera..”. Chi è Claudia? Caludia Bentrovato, ballerina e allieva di Amici 22, è nata a Cosenza nel 2000, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta. Ha quindi 22 anni di età, ma non conosciamo il suo segno zodiacale. Non abbiamo informazioni ...

Cosa significa tutto ciò Nel filmato con protagonistie Claudia lui le dice che vuole darle un ... ##Amicispoiler pic.twitter.com/9rUowCjoX2 Sara 🩹🌹 (@giuliettaseitu) ..., di nuovo problemi perUno dei cantanti che più stanno mettendo i bastoni tra le ruote ai professori è. Cantante dal carattere pungente e sicuro di sé, fa parte della squadra di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...