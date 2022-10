Aggredito nella notte in strada il sindaco di Giaveno

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – Aggressione inquestaai danni di Carlo Giacone, 62 anni,di, comune del torinese. Il primo cittadino, intorno a mezza, stava camminando nel centro della cittadina quando è statoda uno sconosciuto che lo ha colpito ripetutamente al capo con un corpo contundente. Le urla di Giacone hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. Ilè stato trasportato in ospedale a Rivoli dove è cosciente e ricoverato in prognosi riservata. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

