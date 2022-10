(Di sabato 29 ottobre 2022) Nel post-partita di Napoli-Sassuolo interviene Lucianoai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato: Foga su ogni singolo dettaglio come esigenza di crescita?“Secondo bisogna fargli un particolare applauso per il filotto di partite che hanno giocato. Per quello gli dico grazie. Lo meritano.noiper la nostra possibilità e per lo sviluppo della partita. Può darsi che sia fisiologico, però non ho visto la puntualità di sempre negli interventi”. Disponibilità o mentalità?“È un gruppo di veri professionisti che si divertono allo stesso tempo. Vogliono cercare la vittoria sempre e si allenano con grande dedizione. Questa è la chiave di tutto”.ai microfoni di Dazn Autonomia della squadra?“Dipende sempre da loro, l’andare di ...

Spazio Napoli

Lobotka 7 :non fa più notizia l'estrema eleganza che ci mette in mezzo al campo. È il solito ...8 : tredici vittorie consecutive tra campionato e Champions. Non c'è mai stata partita ......di un'oraal fischio d'inizio del match del 'Maradona' tra Napoli e Sassuolo . Dopo i successi in rapida successione ottenuti in Campionato ed in Champions Leagu e, la compagine di... Spalletti: “Ormai i nostri avversari lo fanno prima di affrontarci! Oggi abbiamo concesso troppo” L'allenatore del Napoli fa il perfezionista al termine del match stravinto sul Sassuolo, 13° successo consecutivo tra campionato e Champions League ...Allo stadio Maradona, la squadra di Spalletti ha completamente asfaltato la formazione ... Doppietta del solito Victor Osimhen, e triplo vantaggio dell’ormai certezza georgiana Khvicha Kvaratskhelia ...