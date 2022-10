Seul | strage alla festa di Halloween | almeno 120 morti e centinaia di feriti nella calca in strada

TGCOM

Choi Cheon - sik, un responsabile dei Vigili del Fuoco a, ha riferito che oltre 400 ... Oh Se - hoon, in visita in Europa, ha deciso di fare ritorno dopo la notizia della. Il capo di Stato, ...Nel quartiere di Itaewon si erano ammassate oltre 100mila persone. Le cause della tragedia ancora da accertare. Diverse decine le chiamate al numero di emergenza. Un centinaio i feriti. Gli ... Seul, strage durante party di Halloween: almeno 120 morti e 100 feriti nella calca Il sindaco della capitale sudcoreana, Oh Se-hoon, in visita in Europa, ha deciso di fare ritorno dopo la notizia della strage. Il capo di Stato ha, invece, presieduto una riunione d'emergenza per ...A Seul i festeggiamenti di Halloween si sono trasformati in tragedia. Almeno 120 persone sono morte e 100 sono rimaste ferite nella calca creatasi nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di persone si ...