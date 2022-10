Omicidio Meredith | Rudy Guede | Mi pentirò per sempre di aver lasciato lì Mez

(Di sabato 29 ottobre 2022) Una lunga intervista, lo sfogo tra le pagine del Corriere della Sera di, condannato per l'diKercher, avvenuto a Perugia nel 2007. "Io c'ero in quella casa, chi lo nega? C'erano le mie tracce sul luogo del delitto, certo. Mica stavo fermo in un angolo. Ero con, ci siamo scambiati effusioni, abbiamo avuto un approccio sessuale, sono andato al bagno, ho provato a fermare il sangue che le usciva dal collo. Ovvio che ci fossero le mie tracce in giro. Ma l'ho detto quando credevano che mentissi per evitare la condanna, lo ripeto più che mai adesso che ho finito di pagare il mio conto alla Giustizia: io non ho ucciso" ha detto

...il nesso logico di essere stato condannato per l''in concorso' con altri che sono stati invece assolti, ovvero Raffaele Sollecito e Amanda Knox , in maniera definitiva. 'Ero con- ...Reudy Guede è stato condannato per l'diKercher in concorso, ma quelli che si riteneva fossero in concorso con lui, invece, sono stati assolti definitivamente. Dopo l'intervista ad Amanda Knox pubblicata sul settimanale ...A 15 anni dall'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia, Amanda Knox sta vivendo la sua vita all'insegna della normalità sull'isola di… Leggi ..."La paura ha preso il sopravvento e sono scappato come un vigliacco lasciando Mez forse ancora viva. Di questo non finirò mai di pentirmi", ha aggiunto ...