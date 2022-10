Moratti | “Inter vittima | Serie A manipolata Dovevano vincere Juve o Milan”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Massimo, ex presidente dell', attacca il vecchio sistemaA, a suo avviso, costruito per farntus o

... del 5 maggio, di Vieri, Ibra, ma il tema calciopoli è quello che torna con insistenza, partendo da Mazzola che ha raccontato di aver lasciato l'perchési consultava con Moggi. "Non è ...Massimo, ex presidente dell', ha parlato al Corriere della Sera tornando sulla questione Calciopoli e Moggi Con una lunga intervista al Corriere della Sera, Massimoha raccontato molto ...Le forti dichiarazioni dell'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, su Juventus e Milan hanno generato numerose polemiche fra i tifosi ...Curioso l’aneddoto svelato da Massimo Moratti, e avente come protagonista Zlatan Ibrahimovic, nel corso di un’intervista Interpellato di tanto in tanto dai quotidiani per… Leggi ...