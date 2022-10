LIVE PRIMAVERA – Napoli-Udinese 0-0 | iniziata la partita!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 ottobre 2022)2? – Prime incursioni offensive: ci prova prima l’, ma il cross in area è liberato da Barba. Dall’altra parte spunto di Rossi ma il suo cross è preda del portiere dei friulani, Di Bartolo. 1? –la partita, batte l’. PRIMO TEMPO ORE 12.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Fischio d’inizio previsto per le ore 13. Buongiorno cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, 10^ giornata del campionato1. Gli azzurrini, reduci da tre risultati utili consecutivi in campionato, l’ultimo ottenuto con il pareggio interno per 0-0 con l’Atalanta, sfidano i friuliani in una vera e propria sfida salvezza. La squadra ...