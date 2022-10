Ferroviere muore in ospedale ma la moglie non ritira la salma | il Comune presenta la denuncia

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiValva (Sa)- “Una sconfitta umana ma non della nostra comunità che è sempre stata attenta al nostro concittadino”. Commenta così, con un mix di rabbia e dolore, il sindaco deldi Valva, Giuseppe Vuocolo, la triste vicenda che si è consumata nelle scorse ore nel territorio salernitano e che ha visto Palazzo di città farsi carico delle spese e del trasporto con la relativa tumulazione, delladi un anziano di 92 anni che giaceva da giorni nella chiesa dell’di Campolongo di Eboli a causa del rifiuto dila da parte delladell’uomo. Sposato con una donna di origini napoletane, E.C., 92 anni, era un ex, oggi in pensione, con una vita trascorsa tra la Puglia dove l’uomo lavorava e Valva, quest’ultima città natia nella ...

