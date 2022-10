Covid | il “monito” di Mattarella che taceva sulle libertà violate

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 29 ottobre 2022) 00:00, il virus ritorna un’arma in mano alla sinistra e al Quirinale, sempre silente quando ci toglievano lee oggi fa le sue esternazioni. Ma per carità! 04:14 I “liberali” di Forza Italia si associano subito aldi. Non avevo dubbi! 05:00 Finalmente sparisce il bollettino quotidiano sul. 06:20 “La propaganda contro la cura”, scrive Antonella Viola. Mentre Ugo Magri dice che il Colle blocca il “liberi tutti”. Se vi sembra normale. 09:40 Ha ragione il titolo del Tempo: “Il paese riparte così: contanti, no, no Ong”. 11:26 Sondaggi, sale la Meloni e scende Pd e Forza Italia. 12:10 La ridicola nota di Palazzo Chigi su come chiamare il presidente del Consiglio. 13:56 Il Domani insiste sul presunto conflitto d’interessi del ministro Crosetto. 15:54 ...