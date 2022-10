Benzema fuori dallo scontro tra Madrid e Girona | Rodrygo in dubbio

Abbiamo vissuto momenti speciali in campo ma, cosa ancora più importante, anchedal campo. ... sia con la Nazionale, come Franck Ribéry, Karim, più recentemente Kilian Mbappé, Paul Pogba, ...L'Italiadai Mondiali di calcio: le battute e gli sfottò sui social per smaltire la delusione ... 'Solo' 59,4 milioni gli utenti web che seguono. Leggi anche › Cristiano Ronaldo ...Karim Benzema non dimentica le sue origini e annuncia che ci sarà un evento speciale a Lione per celebrare la vittoria del Pallone d'Oro..Karim Benzema, neo Pallone d'Oro del Real Madrid, ha ancora qualche dubbio da sciogliere riguardante il futuro ...