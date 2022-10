Alleniamoci al piacere | anche a 50 anni

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 29 ottobre 2022) Fare sesso in menopausa per tante donne è un tabù. Niente di più sbagliato. Innanzitutto, è bene conoscere che cosa si intende per menopausa e quali disturbi comporta. È il periodo nel quale le ovaie cessano la loro attività e, di conseguenza, la produzione di ormoni estrogeni e progestinici. La carenza estrogenica può causare dolore e secchezza vaginale, madisturbi del sonno e dell’umore. Di frequente, il calo dell’interesse nei confronti del sesso è associato alla riduzione dei livelli di testosterone, l’ormone che viene prodotto in modo naturale sia dalle ovaie sia dalle ghiandole surrenali. I migliori esperti della vita di coppia e della sessualità ne hanno discusso all’evento “Magari Sex Passion”, tenutosi a metà settembre a Milano, che ha visto la partecipazione di un pubblico di oltre 500 donne over 50 e oltre 3000 collegate in streaming con numerosi ...