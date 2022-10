Ultima chiamata per Julian Assange | ora l’Europa deve battere un colpo

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ha trascorso gli ultimi dieci anni a sfuggire a un ordine di cattura degli Stati Uniti, dove è ricercato per aver divulgato documenti secretati. Dopo aver passato quasi sette anni rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, dal 2019è detenuto nel carcere britannico di massima sicurezza di Belmarsh in attesa di essere estradato negli Usa, dove rischia fino a 175 anni di reclusione. Ma la speranza è l’a morire e potrebbe arrivare dal Parlamento europeo, Londra permettendo. Il giornalista era infatti tra i tre finalisti del premio Sakharov 2022 per la libertà di pensiero, assegnato ogni anno dall’Eurocamera dal 1988. Alla fine, l’onorificenza è stata attribuita al “coraggioso popolo ucraino” che continua a resistere all’invasione russa. Ma non tutto è perduto perché la vera battaglia riguarda la liberazione del ...