Tale e Quale Show | Alessandra Mussolini problemi con l’imitazione | perché non vuole farla

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 28 ottobre 2022)spieganon se la sente di fare, c’entra la zia Sophia Loren Durante la prossima puntata di, in onda il prossimo venerdì 28 ottobre 2022,dovrà imitare la zia Sophia Loren. Sono nati però deied è per questo che potrebbe non partecipare alla diretta.(Screenshot da Instagram)Inizialmente è stato il suo manager a rivelare che la sua performance è a rischio. Nella serata di ieri lei stessa ha svelato cosa è successo durante le prove di...