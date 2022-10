Rifinitura all’Arena | l’elenco dei convocati

Leggi su seriea24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) 28 Ottobre 2022 Allenamento mattutino sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club che ha così completato la preparazione in vista del match in programma domani (ore 14.00) allo Stadio “Vigorito” di Benevento. Al termine della seduta è stata diramata la lista deiche raggiungeranno in serata il ritiro pregara: (1) Nicolas Andrade(5) Simone Canestrelli(6) Hjortur Hermannsson(7) Roko Jureskin(8) Marius Marin(9) Ettore Gliozzi(10) Ernesto Torregrossa(12) Vladan Dekic(15) Idrissa Touré(16) Adam Nagy(17) Giuseppe Sibilli(18) Giuseppe Mastinu(19) Tomas Esteves(20) Pietro Beruatto(22) Alessandro Livieri(23) Artur Ionita(26) Gaetano Masucci(27) Matteo Tramoni(30) Alessandro De Vitis(33) Arturo Calabresi(44) Adrian Rus(77) Lisandru Tramoni(80) Olimpiu Morutan(93) Federico Barba(99) Moustapha Cissé Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com ...